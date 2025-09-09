إعفاء غرامات الإقامة للراغبين فى مغادرة مصر

يسر سفارة جمهورية السودان بالقاهرة أن تعلن، فى إطار مجهوداتها لتذليل التحديات التي تواجه المواطنين السودانيين فى بلد التمثيل مصر الشقيقة، بأن السلطات المصرية وافقت مشكورة على إعفاء المواطنين السودانيين الراغبين فقط فى مغادرة جمهورية مصر العربية عبر كافة المنافذ الجوية والبرية من الغرامات المالية المترتبة على عدم تجديد الإقامة إعتباراً من تاريخه ولمدة ستة أشهر تنتهي

في10 مارس 2026م، على أن يقوم بقية المواطنين السودانيين الراغبين في تجديد إقامتهم ولم يلتزموا بتجديد الإقامات في مواعيدها المحددة بدفع الغرامات والرسوم المفروضة.

وتغتنم سفارة جمهورية السودان هذه السانحة لتعرب لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عميق الشكر والثناء لرعايته المتواصلة للوجود السوداني وخالص التقدير للسلطات المصرية على تفهمها للأوضاع الإستثنائية التي يمر بها المواطنين السودانيين وجهودها في معالجة التحديات التي تواجههم.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات المصرية توافق على إعفاء السودانيين المغادرين من الغرامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.