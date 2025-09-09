وزير الصحة بالجزيرة يلتقي منظمة الفرق الطبية العالمية

استقبل الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي، مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة، الوزير المفوض، بمكتبه صباح الاثنين، برهانو، وكيل المدير القطري لمنظمة الفرق الطبية العالمية، بحضور منور عيسى أحمد، مدير مكتب المنظمة بالولاية.

حيث عبر المدير القطري عن امتنانه وشكره الكبير للتعاون الذي وجدته المنظمة من وزارة الصحة في تنفيذ مشروع تعزيز الوصول إلى خدمات صحية شاملة وعالية الجودة للسكان المتضررين من الأزمات، المنفذ بالولاية في الفترة من يونيو إلى نهاية سبتمبر 2025م.

وأوضح أن المنظمة واحدة من المنظمات الأمريكية العاملة في تقديم الخدمات الصحية عبر استراتيجيات تعمل على تقوية النظام الصحي والمجتمعي وتقديم خدمات مباشرة، مؤكداً رغبة المنظمة في التعاون المستمر وتنفيذ مزيد من المشاريع لتغطية حاجة الولاية بالخدمات الصحية، وقال إن الجزيرة من الولايات ذات الأولوية من قبل المنظمة.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة، مدير عام وزارة الصحة، عن شكره للخدمات الكبيرة التي قدمتها المنظمة ضمن تعزيز الوصول إلى خدمات صحية شاملة، عملت على تقوية النظام الصحي .