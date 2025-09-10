شرطة بلدية القضارف تفكك شبكة إجرامية متخصصة في السطو والنهب علي المنازل والمحلات التجارية

في إطار الخطط الوقائية والمنعية للجريمة وتأمين أرواح المواطنين وممتلكاتهم في هذا السياق نفذت شرطة بلدية القضارف حملات أمنية واسعة النطاق إستهدفت بها دك أوكار الجريمة وتحجيم الأنشطة الإجرامية للشبكات المتخصصة في كسر ونهب المحلات التجارية والسطو على المنازل بموجب معلومات ميدانية توفرت حول نشاط هذه الشبكات الإجرامية بناءا علي ذلك تمكن فريق ميداني متخصص من مباحث البلدية من ضبط مجموعة من معتادي الإجرام وعند إخضاعهم للتحقيق أرشدوا عن بقية أفراد الشبكة ومن خلال عملية كمين محكم تم ضبط المتهم الرئيسي في هذه البلاغات وبحوزته معروضات مسروقة شملت (ملابس نسائية مسروقة من السوق العمومي،وكمية من الأحذية الرجالية من سوق الكودة ،كميات من الصابون والسكر من السوق العمومي،عدد من الهواتف مختلفة تمت سرقتها من منازل بحي الناظر ،وطاقة شمسية وعدد من السماعات) علي ضوء ذلك تم إتخاذ إجراءات بلاغات تحت المادة (20/174 ) من القانون الجنائي إضافة إلى بلاغات أخرى تحت المادة( 100) إجراءات خاصة بالمعروضات ولازالت التحريات والجهود الميدانية مستمرة لضبط بقية أفراد الشبكة والتواصل مع أصحاب المحلات التجارية والمنازل للتعرف على المسروقات وتسليمها لأصحابها وفق الضوابط القانونية وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قال اللواء شرطة /عصام الدين محجوب محمد أحمد مدير شرطة ولاية القضارف بهذا الإنجاز الأمني الكبير الذي يعكس يقظة ومهنية شرطة البلدية في التعامل السريع مع المعلومات الواردة من الفرق البحثية الميدانية وترجمة تلك الجهود للايقاع بمعتادي الإجرام وتضييق الخناق عليهم ومحاصرة الجريمة وتجفيف منابعها نؤكد أن شرطة الولاية ماضية في خططها الرامية لتعزيز الأمن والإستقرار عبر الإنتشار الميداني الواسع علي مستوي جميع محليات الولاية موجهاً بضرورة تكثيف الحملات الأمنية لمنع الجريمة قبل وقوعها.

ومن جانبه أشار مدير شرطة بلدية القضارف العميد شرطة /هيثم مختار الي الآداء المتميز لقوة مباحث البلدية التي تمكنت من وضع يدها على هذه الشبكة الإجرامية مضيفا أن هذا العمل يعكس التعاون المثمر بين المواطنين والشرطة ودعا المواطنين إلى مواصلة دورهم في مد الأجهزة الأمنية بالمعلومات دعماً للأمن المجتمعي.

المكتب الصحفي للشرطة