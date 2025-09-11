شاهد.. مطربة سودانية تتغزل في زوجها وتنشر مقطع من إحدى أغنياته: (بطربني شديد ربنا يحفظك ياخ قمة المتعة والطرب أنت فناني المفضل)

نشرت مطربة سودانية, تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, تغزلت من خلالها في الإمكانيات الصوتية والموهبة العالية لزوجها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت المطربة هند هاشم, مقطع من إحدى أغنيات زوجها الفنان محمد الفاتح, الشهير باسم “زولو”. وكتبت هند, على المقطع: (والله العظيم انا محمد الفاتح زولو, بطربني شديد ياخ بكون مبسوطه شديد ومستمتعه ماشاء الله تبارك الله ربنا يحفظكك ياخ قمة المتعة والطرب فناني المفضل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

