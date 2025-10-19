الشمالية تدشن قافلة لإعمار الخرطوم

حرب السودان دشّن المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية الشمالية بالتنسيق مع الهيئة الشبابية للإعمار والتعافي الوطني اليوم، القافلة الشبابية لإعمار الخرطوم، وذلك برعاية والي الولاية الشمالية وإشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وأكد الامين العام لحكومة الولاية الشمالية المكلف الأستاذ حسن ادم، لدى تدشينه القافلة الشبابية المتجهة لولاية الخرطوم، دعم حكومة الولاية ومساندتها لكل المبادرات الشبابية الهادفة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وترسيخ قيم الوحدة والتكاتف الوطني.

من جانبه أشاد الامين العام للمجلس الاعلي للشباب والرياضة بالشمالية اللواء (م) دكتور عبدالرحمن أحمد فقيري بدور الشباب في دعم الاستقرار والمساهمة الفاعلة في عمليات البناء والإعمار، مؤكداً أن القافلة تمثل رسالة سلام ومحبة من شباب الشمالية إلى أهلهم في الخرطوم.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

