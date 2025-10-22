مدير عام قوات الشرطة يلتقي نائب المفوض السامي لشئون اللاجئين وسفير الإتحاد الأوروبي والمدير العام للمفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية

التقى الفريق أول شرطة حقوقي / أمير عبدالمنعم فضل مدير عام قوات الشرطة بمكتبه صباح الثلاثاء بالسيدة / كيلي كليمنتس نائب المفوض السامي لشئون اللاجئين والسيد مايبج بويوفسكي المدير العام للمفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والسيد / ولغرام سفير الإتحاد الأوروبي وعدد من موظفي المفوضية السامية وذلك بحضور مساعد معتمد شئون اللاجئين بولاية الخرطوم و اللواء شرطة / عمر الصديق الزمزمي ممثل مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والعميد شرطة/يس محمد عبد السلام مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بالنيابة.

تطرق اللقاء الى طبيعة الزيارة المتمثلة في تقديم المساعدات الدولية للمتضررين من الأوضاع الحالية فضلاً عن تقديم الدعم للاجئين القادمين من دول الجوار والمواطنين السودانيين العائدين إلى ديارهم وإلى كافة أشكال التعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية.

المدير العام لقوات الشرطة أوضح أن ترحيل اللاجئين الى معسكرات اللجوء بغرض حمايتهم وتوفير المساعدات الإنسانية المستحقة لهم عبر المنظمات العاملة في مجال الدعم الإنساني حيث أن الاصل في وجودهم بالمعسكرات وليس في المدن الكبيرة كما أثنى سيادته على جهود المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية

من جانبه ثمّن الوفد الزائر على كل الدعم الذي ظل يقدمه السودان لأكثر من ستة عقود للاجئين والإهتمام بحقوقهم القانونية والإنسانية التي ظلت مصونة ولا تزال والتزامه بكل تعهداته والتزاماته الدولية في هذا الجانب متطلعين الى المزيد من التعاون والتنسيق