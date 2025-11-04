دقيقتان من صوت أم كلثوم على موجة القرآن الكريم.. تفاصيل خطأ أحيا حلمًا قديمًا

حالة من الدهشة والاستغراب عايشها مستمعو إذاعة القرآن الكريم لمدة دقيقتين، حين تسلل إلى مسامعهم صوت أم كلثوم عبر أجهزة الراديو دون تغيير المحطة، في واقعة أثارت تساؤلات حول كيفية حدوث ذلك على موجة مخصصة لتلاوة القرآن الكريم، وسط تعليقات المستمعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تصريحات منشورة عبر صفحته الرسمية، أكد الدكتور إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم، أن بث أغاني أم كلثوم لم يكن نتيجة خطأ داخل الاستديو، بل ناتج عن تداخل في محطات الإرسال، مشددًا على أن العمل داخل الاستديو يسير بشكل طبيعي ودون أي خلل تقني، موضحًا أن الإذاعة حررت مذكرة بالواقعة، ورفعتها للهيئة الوطنية للإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا استمرار البث بشكل طبيعي دون انقطاع.

وأعادت الواقعة ذكرى ارتباط كوكب الشرق أم كلثوم بعالم التلاوة منذ نعومة أظافرها، حيث تربت في أسرة تدرس القرآن، وتعلمت من كبار المقرئين مثل الشيخ محمد رفعت، الذي كانت تزوره مع والدها لمتابعة تلاوته الأسبوعية في حي السيدة زينب، وامتزج حبها للقرآن بالموسيقى، ما جعل صوتها المميز وأداءها الفني متأثرًا بروح التلاوة.

ومع مرور الوقت، راود أم كلثوم حلم تسجيل القرآن الكريم بصوتها ليكون تتويجًا لمسيرتها الفنية، وشجعها على ذلك الشيخ زكريا أحمد في مطلع الخمسينيات، معتبرًا أن تسجيل القرآن سيكون خدمة كبيرة للكتاب الكريم، لكن المشروع واجه جدلًا واسعًا، إذ بينما أيّده الشيخ مصطفى إسماعيل، تحفظ عليه الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، وكان موقف الأزهر متريثًا، رغم فتاوى تجيز قراءة المرأة للقرآن إذا التزمت بأحكام التلاوة، وفي ظل غياب الإجماع الديني، فضلت أم كلثوم تأجيل الحلم احترامًا لقدسية النص.

ورغم تأجيل حلم تسجيل القرآن، استمر تأثيره في وجدان أم كلثوم، وتحول لاحقًا إلى حلم آخر يتمثل في تقديم السيرة النبوية في عمل غنائي بالتعاون مع الشيخ سيد النقشبندي، ليظل القرآن مصدر إلهام لموسيقاها وفنها طوال حياتها، رغم أن حلم التسجيل الشريف لم يتحقق أبدًا.

كما أكد «دويدار» أن الإذاعة تتعامل مع الواقعة بكل جدية، وأنها أعدت مذكرة رسمية بالحادث لتقديمها للهيئة الوطنية للإعلام، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست فنية داخل الاستديو، بل تتعلق بتداخل محطات الإرسال، مضيفًا أن التقنيات المستخدمة داخل الاستديو عالية الجودة، وأن العمل مستمر بكفاءة، دون أي تأثير على جدول البث المعتاد لإذاعة القرآن الكريم.

المصري اليوم