شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث

اهتزت مواقع التواصل السودانية, بمقطع فيديو أثار ضجة إسفيرية واسعة وصاحبته ردود أفعال غاضبة من الجمهور الذي طالب بتوقيع أقصى العقوبات على معلم بمرحلة الأساس. وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من نشطاء بارزون فإن الفيديو المتداول أظهر معلم بولاية الجزيرة يتحرش بطالبة عمرها 13 عام داخل منزلها مستغلاً إنفراده بها في درس خصوصي بالمنزل. أسرة التلميذة وثقت الواقعة بوضع كاميرا مراقبة باستخدام كاميرا هاتف جوال, وذلك بعد أن شكت لهم إبنتهم من الأفعال التي يقوم بها المعلم أثناء تدريسها. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الطالبة الصغيرة تصدت للأستاذ بكل شجاعة وصفعته بالكف على وجهه وصرخت مستنجدة بوالدها الأمر الذي تسبب في حالة من الإرتباك عند الأستاذ. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي انقسم ما بين مكذب للفيديو معتبراً أن الأمر مشهد تمثيلي, وما بين غاضب, حيث طالب هؤلاء الجهات المسؤولة بتوقيع أقصى العقوبات على المعلم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

