روما يستهدف استعادة محمد صلاح من ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية عودة محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى صفوف روما، ناديه السابق، الذى انتقل منه لصفوف الريدز، قبل حوالى 9 سنوات.
ويأتى هذا فى ظل الأزمة الأخيرة، التى يعانى منها محمد صلاح مع ليفربول، وتوتر علاقته مع المدرب آرنى سلوت.
وبحسب شبكة «سكاى سبورتس» العالمية، نقلًا عن صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، فإن هناك اهتمامًا من روما لإعادة محمد صلاح لصفوف الفريق.
وأوضحت التقارير أن روما يدرس فكرة التعاقد مع محمد صلاح، ولكن لن يكون هذا خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بل فى الصيف المقبل.
ويتواجد محمد صلاح حاليًا برفقة منتخب مصر للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا بدولة المغرب.
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
