بالفيديو.. شاهد جانب من آخر حفل أحيته السلطانة هدى عربي بالخرطوم قبل أيام من إندلاع الحرب والجمهور يجمع على تغيير كبير حدث في شكلها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قيل أنه من أخر حفل غنائي أحيته المطربة الشهيرة هدى عربي, بالعاصمة الخرطوم, قبل إندلاع الحرب.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن السلطانة, غادرت السودان, قبل إندلاع الحرب بين الجيش, ومليشيا الدعم السريع, في أبريل من العام 2023, ولم تعد منذ تلك اللحظة في الوقت الذي زار فيه عدد من المطربين السودان, مؤخراً.
وظهرت المطربة, الشهيرة خلال المقطع وهي تغني في حفل زواج بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة, وتردد أغنيتها الشهيرة (هب النسيم).
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أكد عدد من المعلقين داخل الفيديو: (الملاحظ أن السلطانة, زاد وزنها بشكل ملحوظ مقارنة بشكلها قبل 3 سنوات).
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
