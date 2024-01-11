شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطرح منافس أبل AirPlay.. كل ما تحتاج معرفته عن Matter Casting والان مع تفاصيل الخبر
ما هو Matter Casting
تعد ميزة أمازون الجديدة، والتي تسمى Matter Casting، جزءًا من حملة الشركة لإنشاء خدمات قابلة للتشغيل البيني، وستعمل هذه الميزة كبديل للتكنولوجيا الخاصة التي طورتها Apple وGoogle.
كيف يختلف Matter Casting عن ميزة بث الفيديو من Apple وGoogle
قد قدمت خدمة AirPlay من Apple وGoogle Cast هذه الإمكانية لسنوات. تتيح هذه الميزة للمستخدمين بث مقاطع الفيديو من هواتفهم على شاشة أكبر (مثل التلفزيون). ومع ذلك، لا تعمل هذه الميزات دائمًا بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية.
وسيقوم النظام الجديد في البداية بإرسال المحتوى من تطبيق Amazon Prime Video إلى أجهزة Echo Show. وقالت الشركة أيضًا إن Matter Casting ستبدأ في دعم تقنية Fire TV خلال "أشهر".
ووعدت أمازون أيضًا بأن الميزة ستعمل مع مجموعة من خدمات الفيديو الأخرى، بما في ذلك Plex وPluto TV وSling TV وStarz وZDF، بحلول وقت لاحق من هذا العام.
وبصرف النظر عن أمازون، عمل عمالقة التكنولوجيا أبل وجوجل معًا لدعم معيار Matter للأجهزة المنزلية الذكية، فعلى سبيل المثال، سيسمح هذا النظام الجديد لمستخدمي Apple بالاستفادة من الأجهزة المنزلية الذكية المصممة لنظام Amazon البيئي.
سيتم استخدام نفس التكنولوجيا للتلفزيون. في السابق، سمحت أمازون بالبث من تطبيق الفيديو الخاص بها إلى أجهزتها، لكنها لم تستخدم نظام Matter. ومن خلال هذا النهج الجديد، ترى أمازون إمكانية جعل تطبيقات بث الفيديو وأجهزة التلفزيون تعمل بسلاسة عبر أجهزة Apple وGoogle وAmazon.
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