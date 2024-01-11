شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطرح منافس أبل AirPlay.. كل ما تحتاج معرفته عن Matter Casting والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة التجارة الإلكترونية الكبرى أمازون ميزة جديدة تشبه ميزة AirPlay من أبل في مؤتمر CES 2024 في لاس فيجاس، حيث يسمح بروتوكول الاتصال اللاسلكي الخاص هذا بالبث بين أجهزة Apple، ومع ذلك، فإن أحدث ميزة من أمازون ستعمل عبر منصات مختلفة، وستساعد هذه الأداة مستخدمي iPhone وكذلك Android على بث الفيديو والمحتويات الأخرى لاسلكيًا إلى أجهزة التلفزيون الخاصة بهم.





ما هو Matter Casting

تعد ميزة أمازون الجديدة، والتي تسمى Matter Casting، جزءًا من حملة الشركة لإنشاء خدمات قابلة للتشغيل البيني، وستعمل هذه الميزة كبديل للتكنولوجيا الخاصة التي طورتها Apple وGoogle.

كما ستسهل Matter Casting على هواتف iOS وAndroid إرسال الفيديو إلى أجهزة Amazon. يتضمن ذلك أجهزة مثل صناديق وعصي Fire TV، بالإضافة إلى شاشات العرض الذكية Echo Show 15.

كيف يختلف Matter Casting عن ميزة بث الفيديو من Apple وGoogle

قد قدمت خدمة AirPlay من Apple وGoogle Cast هذه الإمكانية لسنوات. تتيح هذه الميزة للمستخدمين بث مقاطع الفيديو من هواتفهم على شاشة أكبر (مثل التلفزيون). ومع ذلك، لا تعمل هذه الميزات دائمًا بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية.

وسيقوم النظام الجديد في البداية بإرسال المحتوى من تطبيق Amazon Prime Video إلى أجهزة Echo Show. وقالت الشركة أيضًا إن Matter Casting ستبدأ في دعم تقنية Fire TV خلال "أشهر".

ووعدت أمازون أيضًا بأن الميزة ستعمل مع مجموعة من خدمات الفيديو الأخرى، بما في ذلك Plex وPluto TV وSling TV وStarz وZDF، بحلول وقت لاحق من هذا العام.

وبصرف النظر عن أمازون، عمل عمالقة التكنولوجيا أبل وجوجل معًا لدعم معيار Matter للأجهزة المنزلية الذكية، فعلى سبيل المثال، سيسمح هذا النظام الجديد لمستخدمي Apple بالاستفادة من الأجهزة المنزلية الذكية المصممة لنظام Amazon البيئي.

سيتم استخدام نفس التكنولوجيا للتلفزيون. في السابق، سمحت أمازون بالبث من تطبيق الفيديو الخاص بها إلى أجهزتها، لكنها لم تستخدم نظام Matter. ومن خلال هذا النهج الجديد، ترى أمازون إمكانية جعل تطبيقات بث الفيديو وأجهزة التلفزيون تعمل بسلاسة عبر أجهزة Apple وGoogle وAmazon.