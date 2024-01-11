شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء لن يسيروا على سطح القمر حتى عام 2026.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير سبيس أنه سيتعين علينا الانتظار لفترة أطول قليلاً حتى عودة البشرية إلى القمر، وقال التقرير فى مؤتمر إعلامي عبر الهاتف ذكرت قيادة وكالة ناسا أن مهمتها الرئيسية أرتميس 2 سيتم تأجيلها من نوفمبر 2024 حتى سبتمبر 2025، وستهدف مهمة الهبوط على سطح القمر أرتميس 3، والتي كان من المقرر إطلاقها في أواخر عام 2025 والآن سبتمبر 2026.

وقال بيل نيلسون مدير ناسا: السلامة هي أولويتنا القصوى، ولمنح فرق Artemis المزيد من الوقت للعمل من خلال التحديات مع التطورات والعمليات والتكامل لأول مرة، سنمنح المزيد من الوقت في Artemis 2 و3.

وأضاف، سنقوم بتعديل جدولنا لاستهداف Artemis 2 في سبتمبر 2025 وسبتمبر 2026 لـ Artemis 3 ، والذي سيرسل البشر لأول مرة إلى القطب الجنوبي للقمر

وأضاف نيلسون أن Artemis 4 لا يزال في طريقه للإطلاق في سبتمبر 2028.

وشدد جيم فري، المدير المساعد لناسا، على أن قرار تأجيل أرتميس 2 تم اتخاذه مع مراعاة سلامة الطاقم، وأريد التأكيد على أن السلامة هي أولويتنا الأولى.

وأضاف، نستعد لإرسال أصدقائنا وزملائنا في هذه المهمة ونحن ملتزمون بالبدء بأمان قدر الإمكان. وسننطلق عندما نكون مستعدين، ويعد الطاقم بمثابة تذكير دائم لنا بمدى أهمية الاستمرار في التركيز على العمل الذي يتعين علينا القيام به لضمان عودتهم الآمنة."

وقام أميت كشاتريا، نائب المدير المساعد لبرنامج القمر إلى المريخ التابع لناسا ، بإدراج عدد من الأنظمة والتقنيات الجديدة التي لا تزال الوكالة تختبرها وتطورها قبل أرتميس 2، بما في ذلك المرافق الجديدة في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا لتمكين التحميل السريع للوقود الدافع والطاقم الدخول والخروج، ونظام إجهاض جديد ونظام جديد لدعم الحياة، وقال كشاتريا تم إضافة كل ذلك هناك بالطبع لدعم الطاقم ودعم سلامة الطاقم".