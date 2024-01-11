شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى 4 خطوات.. كيفية تسجيل مكالمة واتساب على Android والان مع تفاصيل الخبر
إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام Android، فمن المحتمل أن يكون جهازك مزودًا بشكل قياسي بتطبيق تسجيل صوتى، بالنسبة لهذه الطريقة سوف تقوم بما يلي:
الخطوة 1: ابدأ مكالمة واتساب الخاصة بك.
الخطوة 3: افتح تطبيق التسجيل الصوتي.
الخطوة 4: اضغط على تسجيل .
يجب أن تكون مكالمتك على مكبر الصوت للتأكد من أن المُسجل الخاص بك يلتقط كلا جانبي المكالمة، ولكن من المحتمل أن يبدو الصوت متقطعًا و"مزعجًا".
هذا ليس الحل الأكثر أناقة، لكنه سيفي بالغرض، ومن الواضح أن هذا الأسلوب يعمل بشكل أفضل مع المكالمات الصوتية، ولكن يمكنه على الأقل التقاط الصوت لمكالمة الفيديو أيضًا، وإذا لم يكن هاتفك مزودًا بمسجل فنوصي بتطبيق مسجل جوجل .
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