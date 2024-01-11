شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى 4 خطوات.. كيفية تسجيل مكالمة واتساب على Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطبيق واتساب لا يدعم تسجيل المكالمات على إصداراته المحمولة أو سطح المكتب، ولكن لا تقلق لأن هذا ليس بالأمر الصعب، والعديد من أفضل الطرق لتسجيل مكالمة واتساب واضحة إلى حد ما، لذلك دعونا نلقي نظرة على عدد قليل منها الآن، وفقا لتقرير digitartlend.

إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام Android، فمن المحتمل أن يكون جهازك مزودًا بشكل قياسي بتطبيق تسجيل صوتى، بالنسبة لهذه الطريقة سوف تقوم بما يلي:

الخطوة 1: ابدأ مكالمة واتساب الخاصة بك.

الخطوة 2: طالما أنك تستخدم هاتفًا ذكيًا يدعم تعدد المهام، فمن المفترض أن تكون قادرًا على إنهاء مكالمة واتساب دون إنهائها.

الخطوة 3: افتح تطبيق التسجيل الصوتي.

الخطوة 4: اضغط على تسجيل .

يجب أن تكون مكالمتك على مكبر الصوت للتأكد من أن المُسجل الخاص بك يلتقط كلا جانبي المكالمة، ولكن من المحتمل أن يبدو الصوت متقطعًا و"مزعجًا".

هذا ليس الحل الأكثر أناقة، لكنه سيفي بالغرض، ومن الواضح أن هذا الأسلوب يعمل بشكل أفضل مع المكالمات الصوتية، ولكن يمكنه على الأقل التقاط الصوت لمكالمة الفيديو أيضًا، وإذا لم يكن هاتفك مزودًا بمسجل فنوصي بتطبيق مسجل جوجل .