شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى السنة الجديدة.. كيف تخفى منشوراتك عن أصدقائك على فيس بوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من المستخدمين عن طرق تمكنهم من إخفاء منشوراتهم على فيس بوك عن أصدقاء محددين أو عن الجميع على تطبيق فيس بوك، وذلك للحصول على قدر أكبر من الخصوصية والأمان عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي نستعرض لك كيفية إخفاء منشوراتك عن أصدقاء الفيس بوك :

لإخفاء منشورات حالية:

1. افتح المنشور الذي تريدين إخفاءه.



2. اضغط على النقاط الثلاث (⋯) في الزاوية العلوية للمنشور.



3. اختار "تعديل الخصوصية".



4. من الخيارات المتاحة:

"الأصدقاء": لإظهار المنشور لجميع أصدقائك.

"أنا فقط": لإخفاء المنشور عن الجميع.

"تخصيص": لاختيار الأشخاص الذين يمكنهم رؤيته أو منعهم.

5. اضغط "تم" لحفظ التغييرات، وفقا للخيار الذى ترغب به

ولإخفاء المنشورات المستقبلية:

1. اذهب إلى الإعدادات والخصوصية من القائمة الرئيسية.



2. اختار "الإعدادات".



3. مرر لأسفل إلى قسم "الخصوصية" واضغط "إعدادات الخصوصية".



4. تحت خيار "من يمكنه رؤية منشوراتك المستقبلية؟" اضغط "تعديل".



5. اختار الخصوصية التي تناسبك:

"الأصدقاء" أو "أنا فقط"، أن حيث يمكنك اختيار "تخصيص" لإضافة استثناءات.

كما يمكنك التحكم في رؤية المنشورات القديمة من خلال خيار "تحديد جمهور المنشورات السابقة" في إعدادات الخصوصية، فإذا أردتِ تخصيص الإعدادات لمنع شخص معين من رؤية أي منشور، يمكنك إضافته إلى قائمة "مقيدون" من خلال تعديل ملفه الشخصي.

ولإخفاء المنشورات عن شخص محدد:

إذا كنت ترغب في منع شخص معين من رؤية منشوراتك الحالية أو المستقبلية، عليك اتباع الخطوات التالية:

1. عند إنشاء منشور جديد:

اضغط على إعدادات الخصوصية بجانب زر النشر (غالبًا ما يكون مكتوبًا عليه "الأصدقاء" أو "عام").

اختار "الأصدقاء باستثناء..."، ثم حدد الأشخاص الذين لا ترغبين في رؤية المنشور، ثم اضغط "تم" ثم انشر المنشور.