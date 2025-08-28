تكنولوجيا: شاشة LG الجديدة بقياس 49 بوصة بدقة 5K بتصميم بسيط وانحناء طفيف مع منفذ USB-C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اختارت LG في شاشتها الجديدة UltraWide 49U950A-W لوحة IPS بقياس 49 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 32:9 وانحناء 3800R، وهو أقل بكثير من درجة الانحناء التي تقدمها العديد من الشاشات المنافسة.

وتأتي الشاشة بدقة 5120 × 1440 بكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع يصل إلى 400 نتس، مع تغطية 98% من نطاق ألوان DCI-P3.

تجعل هذه المواصفات الشاشة مناسبة للألعاب، لكن تصميمها العريض للغاية يجعلها مثالية للاستخدام المكتبي، حيث تتيح للمستخدمين فتح وتشغيل عدة تطبيقات في وقت واحد.

كما تتضمن الشاشة مفتاح KVM مدمجًا يسمح بالتبديل التلقائي للفأرة ولوحة المفاتيح والإكسسوارات الأخرى بين الأجهزة المتصلة.

يمكن توصيل الحواسب عبر منفذي HDMI، أو منفذ DisplayPort، أو USB-C الذي يتيح أيضًا شحن الحواسب المحمولة بقدرة تصل إلى 90 واط. وتحتوي الشاشة على موزع USB مدمج يوفر منفذين إضافيين من نوع USB-A.

إلى جانب ذلك، تدعم الشاشة حاملًا قابلًا لتعديل الارتفاع، وتأتي مع مكبرات صوت مدمجة بقدرة 2 × 10 واط، إضافة إلى مستشعر للضوء المحيط لضبط السطوع تلقائيًا.

أما عن السعر والتوافر، فستتوفر شاشة LG UltraWide 49U950A-W في البداية في سنغافورة بسعر يقارب 1,799 دولار أمريكي، بينما لم تُعلن الشركة بعد عن خطط الإطلاق العالمي أو الأسعار في الأسواق الأخرى.

ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول الشاشة عبر الموقع الرسمي لشركة LG.

المصدر