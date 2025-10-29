تكنولوجيا: أبل تتجاوز الرسوم الجمركية وتحقق قيمة سوقية قياسية تبلغ 4 تريليونات دولار بفضل مبيعات آيفون 17 الهائلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجاوزت القيمة السوقية لشركة أبل حاجز 4 تريليونات دولار أمريكي، لتصبح هذه هي المرة الثالثة في التاريخ التي تصل فيها شركة إلى هذا المستوى القياسي.

ووفقًا للمحلل ساميك شاتيرجي من بنك JPMorgan (نقلاً عن CNBC)، فإن أسهم أبل تتمتع حاليًا بـ”هالة من الإمكانات” أكبر من أي وقت مضى خلال العام الماضي.

ويبدو أن عاملين أساسيين يقفان وراء هذا الارتفاع. أولاً، ارتفع الطلب على سلسلة آيفون 17 بشكل يفوق التوقعات، بحسب تقرير صادر عن مورغان ستانلي (نقلاً عن MacRumors).

أما العامل الثاني، فيتمثل في نجاح أبل في تفادي التأثيرات الكبيرة للرسوم الجمركية المفروضة على شركات التقنية الأمريكية من قبل دونالد ترامب.

ففي وقت سابق من عام 2025، أوضح الرئيس التنفيذي تيم كوك أن الشركة نقلت الجزء الأكبر من إنتاج هواتف آيفون إلى الهند، وأجهزة آيباد إلى فيتنام، وذلك كخطوة استباقية لمواجهة الرسوم العقابية على الإلكترونيات المُصنعة في الصين.

وعلى الرغم من أن سعر آيفون 17 برو بدأ من 1099 دولارًا، أي بزيادة قدرها 100 دولار مقارنة بإصدار العام الماضي، فإن خطوة نقل الإنتاج ساعدت الشركة على تجنب ارتفاع أكبر في الأسعار كان من الممكن أن يؤثر سلبًا على المبيعات.

