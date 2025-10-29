تكنولوجيا: تسريب يكشف تفاصيل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 الأقوى من كوالكوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت الهواتف الأولى المزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم بالوصول إلى الأسواق الشهر الماضي بعد الإعلان الرسمي عنه، ومع ذلك بدأت التسريبات بالفعل بالكشف عن الجيل التالي من هذا المعالج الرائد، Snapdragon 8 Elite Gen 6.

ومن المتوقع أن تكشف كوالكوم عن المعالج الجديد في سبتمبر 2026، حيث تشير التقارير إلى أنه سيُصنع بتقنية 2 نانومتر من شركة TSMC، وهي خطوة ستتيح تحسينات كبيرة في كفاءة استهلاك الطاقة وأداء المعالجة مقارنة بالجيل السابق.

كما يُقال إن Snapdragon 8 Elite Gen 6 سيدعم ذاكرة LPDDR6 الحديثة وتخزين UFS 5.0 الأسرع، ما يعني قفزة كبيرة في سرعات القراءة والكتابة. لكن في المقابل، تشير التسريبات إلى أن تكلفة إنتاجه ستكون أعلى من Gen 5، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف الرائدة القادمة التي ستعتمد عليه.

ويبقى السؤال ما إذا كانت هذه التحسينات في الأداء والكفاءة ستبرر الزيادة المحتملة في الأسعار، وهو ما سيُكشف عنه عند إطلاق أول هواتف تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 في مثل هذا الوقت من العام المقبل.

