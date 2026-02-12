تكنولوجيا: رسمياً: الجهاز اللوحي الجديد Honor MagicPad 4 يسبق سلسلة Samsung Galaxy Tab S12 في الظهور العالمي الأول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Honor أن جهازها اللوحي MagicPad 4 سيتم إطلاقه عالمياً. وقد تم عرض MagicPad 4 بالفعل عبر العديد من الصور الرسمية، ويتميز بشاشة كبيرة مع مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 وبطارية بسعة ضخمة (مكونة من خمسة أرقام). وبحسب ما تبدو عليه الأمور، سيتم إطلاق Honor MagicPad 4 قبل أشهر من طرح سامسونج لسلسلة Galaxy Tab S12.

وتمتلك Honor بالفعل الهاتف القابل للطي Magic V6 و Robot Phone قيد الإعداد. وللإشارة، من المقرر أن يظهر هذا الزوج لأول مرة خلال مؤتمر MWC 2026 في برشلونة. وفي غضون ذلك، تحولت Honor للتشويق لجهاز متطور آخر، وتحديداً، أكدت الشركة أنها طورت خليفة لسلسلة MagicPad 3.

ومن المثير للدهشة أن Honor شاركت التفاصيل الأولية عالمياً قبل عرض نفس الجهاز اللوحي في الصين. والجهاز المعني هو MagicPad 4، والذي أكدت Honor أنه يتميز بشاشة مقاس 12.3 بوصة. بالإضافة إلى ذلك، ألمحت الشركة إلى أن الشاشة توفر معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، مثل جهاز Legion Y700 Gen 4 المدمج الذي سبقه.

علاوة على ذلك، يستفيد MagicPad 4 من بطارية بسعة لا تقل عن 10,000 مللي أمبير في الساعة داخل هيكل يقل سمكه عن 5 مم. كما شوقت Honor لإدراج مجموعة شرائح حديثة من سلسلة Snapdragon 8. وبناءً على الشائعات الأخيرة، ستكون هذه هي Snapdragon 8 Gen 5 التي تعمل بالفعل في هواتف ذكية مثل OnePlus 15R (سعره الحالي 699.99 دولاراً على أمازون). ووفقاً لشروط مسابقة MagicPad 4 مقابل جنيه إسترليني واحد من Honor، يجب أن يصل MagicPad 4 إلى التوافر العام بحلول الأول من أبريل.

