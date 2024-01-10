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رئيس الدولة يشارك في "قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة" في الهند

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ابوظبي - سيف اليزيد - شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم في "قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة" في الهند، إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين من مختلف دول العالم. 

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في حسابه الرسمي على منصة إكس:"شاركت اليوم في "قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة" في الهند، إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين من مختلف دول العالم.

وأضاف سموه:"الإمارات تدعم بناء جسور التعاون التي تسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعوب كافة، وتؤمن بأن هذا التعاون يفتح أبواب السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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