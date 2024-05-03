رئيس الدولة يتلقى برقيتي تعزية من خادم الحرمين وولي العهد السعودي في وفاة طحنون بن محمد

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية في وفاة المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، أعرب خلالها عن أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، سائلاً الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته.

كما تلقى سموه برقية تعزية مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.