الامارات | 16 مشروعاً لتعزيز رحلة الطالب من المدرسة إلى الجامعة

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نجاحها في اختصار زمن تسجيل الطلبة في الجامعات والبعثات الدراسية إلى 90 ثانية، بعد تطبيق النسخة المحدثة من نظام القبول التي تشكل واجهة خدمات رقمية تهدف للارتقاء برحلة تقديم وقبول الطلبة المواطنين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن نظام التسجيل الموحد، مشددة على استمرارها في توسيع آفاق التعليم العالي في الإمارات لتمكين الطلبة من تحقيق طموحاتهم المستقبلية.

وأعلنت الوزارة على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن انضمام ست مؤسسات تعليمية جديدة إلى خدمة طلب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والابتعاث الخارجي، ليصل العدد الإجمالي إلى 37 مؤسسة تعليمية، إضافة إلى برامج البعثات الخارجية التي تقدمها الوزارة، مشيرة إلى تحديد الحد الأقصى للاختيار في طلب التسجيل بثلاث مؤسسات تعليمية.

وشددت على أن نظام التقديم والقبول في الجامعات يمثل في نسخته الجديدة نقلة نوعية نحو تحسين خدماتها، حيث صمم النظام بناء على احتياجات الطلبة الراغبين في مواصلة تحصيلهم في مؤسسات التعليم العالي.

وأسهمت التحسينات في تقليص عدد الوثائق والحقول المطلوبة للتقديم، ما ترتب عليه تقليص فترة التقديم إلى دقيقة ونصف.

وأشارت الوزارة إلى تطوير آليات للربط بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة للجهات بهدف تغذية نظام التقديم والقبول بالبيانات المطلوبة لاستكمال الطلبات، ما يقلص البيانات التي يتم إدخالها يدوياً، إضافة إلى توحيد واجهة الدخول للأنظمة، لافتة إلى أن التحسينات شملت جمع البيانات المطلوبة بالاعتماد على البيانات المتوافرة لدى الجهات الحكومية، لتقليل التدخل البشري وتقليص البيانات التي يتعين على الطلبة إدخالها، ما يسهم في خلق تجربة مستخدم متكاملة وبسيطة وإتمام طلبات التقديم بسهولة ويسر.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عبدالرحمن العور، خلال استعراضه التقدم المنجز في التحول المؤسسي والتشغيلي للوزارة ضمن الهيكلة الجديدة، أن التحسينات والمكاسب السريعة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث شملت إطلاق 16 مشروعاً تمحورت حول ثلاثة محاور أساسية، تتضمن تمكين الجامعات، ودعم الطلبة، إضافة إلى تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعليم العالي، التي تسهم في تعزيز رحلة الطالب من المدرسة إلى الجامعة، وإلى مساراته الأكاديمية والمهنية.

وأشار العور إلى أن الوزارة أعادت تصميم رحلة التحاق الطالب بالتعليم العالي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، بهدف فتح باب التسجيل في نظام القبول الموحد في مراحل التعليم حتى قبل إنهاء المرحلة الثانوية، ما سيعزز دور المؤسسات التعليمية والمدارس في دعم الطالب في اتخاذ القرارات المناسبة، ويسهم في منح كل مواطن فرصة في التعليم العالي حسب توقعات سوق العمل ورغبته.

التعلم المستمر

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، أنه ينبغي لمؤسسات التعليم العالي أن تتبنَّى نهجاً مرناً لمواكبة المتغيرات، فرغم أهمية الشهادة الأكاديمية بصفتها إطاراً أساسياً فإنه يجب دمج مجالات تعليمية أخرى غير التخصصات العلمية، ما يمهِّد الطريق نحو تعزيز التعلم المستمر، إضافة إلى أنه ينبغي أيضاً أن يكون هناك ترابط دائم بين سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي من خلال مواءمة المناهج مع احتياجات السوق المتغيرة، وتعزيز المهارات العملية والتقنية للطلاب، لضمان جاهزيتهم لتحديات المستقبل.