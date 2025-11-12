«النقل المتكامل» يعلن تطوير أول مركز لاختبار أنظمة التنقل الذكي وذاتية الحركة بأبوظبي

13 نوفمبر 2025 00:26

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، عن مشروع تطوير «مركز أبوظبي لاختبار أنظمة التنقل الذكي وذاتية الحركة»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، سبيس 42، ومدينة مصدر، وشركة الإمارات لتعليم القيادة.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض «دريفت إكس 2025» المقام ضمن النسخة الافتتاحية من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة» حيث وقع المركز اتفاقية تعاون مع الجهات الثلاث لتطوير المشروع، وتشمل المرحلة الأولى إعداد الدراسات والتصاميم، ومن المقرر إنجازها بنهاية عام 2026، تمهيدًا لإنشاء منشأة متكاملة متقدمة تعنى بتقنيات القيادة الذاتية في الدولة.

يعكس هذا المشروع مكانة أبوظبي وجهة رائدة في مجال النقل الذكي والأنظمة ذاتية الحركة، عبر منظومتها التشريعية المتطورة وبنيتها التحتية المتقدمة، بما يعزز التحول الرقمي والابتكار والاستدامة في قطاع النقل.

ويمثل مركز أبوظبي لاختبار أنظمة التنقل الذكي وذاتية الحركة منشأة عالمية المستوى تهدف إلى اختبار والتحقق واعتماد تقنيات المركبات ذاتية القيادة (AV)، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية لتطوير واعتماد تقنيات النقل الذكي، تماشيًا مع رؤية أبوظبي للتحول الرقمي واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

وسيشكل المركز ركيزة أساسية لتطوير القدرات الوطنية في أنظمة القيادة الذاتية، عبر توفير منظومة اختبار متقدمة تحاكي ظروف التشغيل في المدن والمناطق الحضرية والضواحي والاستخدامات المتنوعة، مما يمكّن من تقييم أداء أنظمة القيادة الذاتية بشكل شامل عبر مختلف نطاقات التشغيل.

وسيتم تجهيز المركز بشبكات استشعار متطورة وتقنيات «التوأم الرقمي»، إلى جانب أنظمة مراقبة وتحليل بيانات آنية، لضمان تكامل العمليات مع منظومات أبوظبي الرقمية، بما في ذلك المنصة المتكاملة لإدارة العمليات التشغيلية والتجريبية للمركبات ذاتية القيادة (AViTOMS)، وأنظمة إدارة الحركة المرورية والاستجابة للحوادث، بما يعزز مستوى السلامة وكفاءة اتخاذ القرار.

وأوضح الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن إنشاء مركز أبوظبي لاختبار أنظمة التنقل الذكي وذاتية الحركة يمثل خطوة نوعية لبناء منظومة متكاملة تدعم تطوير وتشغيل المركبات الذاتية وفق أعلى معايير السلامة والابتكار، ويجسد تعاونًا استراتيجيًا بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، ويعكس التزام المركز بدعم جهود أبوظبي لتعزيز مكانتها مركزا إقليميا للنقل الذكي والأنظمة ذاتية الحركة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في التقنيات المستقبلية بما يرفع جودة الحياة ويدعم التحول الرقمي واستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031.

من جانبه، قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، إن المدينة تمثل منصة رائدة للابتكار والتنمية الحضرية المستدامة، حيث يتحول التنقل الذكي والمركبات المستقلة من فكرة إلى واقع عملي.

وأوضح أن مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) يوفر مسارًا متكاملًا للمبتكرين لتجربة مشاريعهم واعتمادها وتوسيع نطاقها، مؤكدًا أن المنطقة الحرة تمثل نقطة التقاء الطموح مع التنفيذ، وتتيح دمج التقنيات المتقدمة ضمن أطر الحوكمة الصلبة.

وأشار إلى أن هذا التوجّه يُترجم عمليًا مفهوم اقتصاد الصقر ويعزز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للنقل الذكي عبر الجو والبر والبحر، داعيًا الشركات العالمية والمبتكرين إلى بناء واختبار وتوسيع نطاق التقنيات للجيل القادم من الأنظمة المستقلة.

ويجسد المشروع التزام مركز النقل المتكامل بدوره التشريعي والتنظيمي في تطوير الأطر والسياسات الداعمة لتبني تقنيات النقل الذكي والأنظمة الذاتية، وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية و يعكس رؤية أبوظبي في ترسيخ مكانتها بوصفها مركزا عالميا لتطوير وتطبيق تقنيات التنقل الذكي وتعزيز الابتكار في قطاع النقل.