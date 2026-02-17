مساعد وزير الخارجية عبدالله بالعلاء يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

ابوظبي - سيف اليزيد - شارك عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في مؤتمر ميونخ للأمن، الذي عُقد في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتؤكد مشاركة بالعلاء، الدور الفاعل والاستراتيجي لدولة الإمارات على الساحة الدولية، وإسهامها في الحوار العالمي بشأن أمن الطاقة، ومرونة المياه وتعافيها، والعمل المناخي وإدارة الموارد بشكل مستدام، إلى جانب دفع الشراكات العملية والاقتصادية التي تدعم الاستقرار والازدهار على المدى الطويل.

وخلال المؤتمر، شارك بالعلاء في حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "تسليط الضوء على الجوانب الجيوسياسية للمياه"، وقد أكد خلال الحلقة على الأهمية المتزايدة للمياه في تشكيل الاستقرار العالمي، وتعزيز المرونة الاقتصادية، والتكيف المناخي، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، وتوسيع نطاق الابتكار، وزيادة الاستثمارات في الحلول المستدامة والمتكاملة التي تضمن تحقيق مرونة طويلة الأمد.

كما أشار إلى أن مرونة الموارد المائية وتعافيها باتت تؤثر بشكل متزايد في المسارات الاقتصادية وجهود التكيف المناخي، وعليه فإن التعاون أصبح أمرًا أساسيًا لضمان معالجة التحديات المرتبطة بالمياه بما يدعم الاستقرار والازدهار للأجيال القادمة على المدى الطويل.

وعقد بالعلاء، على هامش المؤتمر سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بُغية بحث فرص التعاون في مجالات المياه والطاقة، بما يدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز المرونة، وتمكين النمو الشامل، ودفع أهداف التنمية المستدامة.

وجدد في سياق حديثه التأكيد على التزام دولة الإمارات المستمر بالإسهام في صياغة الأولويات العالمية في المجالات ذات الصلة بالمياه والاستدامة، بما في ذلك دورها الفاعل في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالشراكة مع السنغال، حيث يأتي هذا الدور انطلاقًا من إدراكها لأهمية المياه كمُمكّن أساسي عبر أجندة التنمية المستدامة، ونقطة انطلاق رئيسية لتعزيز نتائج تنموية شاملة ومستدامة ومتكاملة.

وجمعت الدورة الثانية والستون من مؤتمر ميونيخ للأمن عددا من كبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات والجهات الدولية المعنية بهدف معالجة الأولويات العالمية، بما في ذلك استدامة الطاقة، والعمل المناخي، والأمن المائي، والتنمية المستدامة، وإساهمها في المرونة والازدهار في شتى أنحاء العالم.