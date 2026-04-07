عبدالله بن زايد: الإمارات تواصل التزامها الراسخ بضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية بوصفها حقاً أساسياً

ابوظبي - سيف اليزيد - في يوم الصحة العالمي، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن حماية حياة الإنسان هي جوهر العمل الإنساني، وأن صون الفئات الأكثر ضعفاً هو المعيار الحقيقي للأمن الصحي.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تواصل التزامها بضمان الرعاية الصحية كحق أساسي للجميع، وتعزيز مرونة الأنظمة الصحية بما يحفظ كرامة الإنسان وازدهار المجتمعات.وفق الحساب الرسمي لوزارة الخارجية، على منصة "إكس".

