عبدالله بن زايد: الإمارات تواصل التزامها الراسخ بضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية بوصفها حقاً أساسياً

ابوظبي - سيف اليزيد - في يوم الصحة العالمي، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن حماية حياة الإنسان هي جوهر العمل الإنساني، وأن صون الفئات الأكثر ضعفاً هو المعيار الحقيقي للأمن الصحي. 
 وأكد سموه أن دولة تواصل التزامها بضمان الرعاية الصحية كحق أساسي للجميع، وتعزيز مرونة الأنظمة الصحية بما يحفظ كرامة الإنسان وازدهار المجتمعات.وفق الحساب الرسمي لوزارة الخارجية، على منصة "إكس".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

