اخبار الخليج / اخبار الإمارات

قرقاش: موقف الإمارات الواضح تجاه العدوان الإيراني الغاشم يحظى بتقدير واسع في الشارع الخليجي

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن موقف الواضح والصريح تجاه العدوان الإيراني الغاشم يحظى بتقدير واسع في الشارع الخليجي.

وقال معاليه عبر منصة إكس:"موقف الإمارات الواضح والصريح تجاه العدوان الإيراني الغاشم يحظى بتقدير واسع في الشارع الخليجي".
وأضاف معاليه:"نحن أمام نظام غادر لا يُؤتمن، اعتدى على جيرانه رغم حرصهم على تجنب هذه الحرب التي لم يسعوا إليها. وفي هذه اللحظة، تُقاس المواقف بصدقها ووضوحها، وبالدفاع عن أوطاننا وشعوبنا وإنجازاتنا".

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash)
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Advertisements

