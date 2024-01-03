عاجل.. بيان 12 دولة برئاسة أمريكا: ندعو لوقف هجمات الحوثيين والإفراج عن السفن

ملتزمون بالنظام الدولي ومصممون على محاسبة المتورطين بعمليات استيلاء وهجمات غير قانونية.

على الحوثيين الإفراج الفوري عن السفن المختطَفة وإلا فعليهم تحمل التبعات.

سيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا بالتصعيد في البحر الأحمر.

على الحوثيين الوقف الفوري لهجمات البحر الأحمر والإفراج عن السفن والأسرى.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية