وزير الدفاع في حكومة صنعاء: ردّ القوات المسلحة اليمنية على الاعتداء الأميركي سيكون قاسيًا

أكّد وزير الدفاع في حكومة صنعاء اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أنّ "رد القوات المسلحة اليمنية على الاعتداء الأميركي سيكون قاسيًا"، وفق ما نقلت عنه قناة "المسيرة" التابعة للحركة.
ويأتي ذلك في ظل استمرار تنفيذ القوات المسلحة اليمنية لتهديداتها باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل والمتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، وبعد مقتل 10 عناصر من القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" في ضربة أميركية على زوارق يمنية في البحر الأحمر.
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