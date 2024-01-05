استشهاد 23 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 23 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، في سلسة غارات وقصف مدفعي استهدف أحياء سكنية قي عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد ستة فلسطينيين في قصف استهدف منزلاً في حي الجنينة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما استشهد سبعة على الأقل في القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي سياق متصل، استشهد خمسة فلسطينيين، وجرح العشرات في قصف استهدف مدينة دير البلح ومخيمات المغازي والنصيرات وسط القطاع، ترافق ذلك مع قصف من البوارج الحربية الإسرائيلية استهدف شواطئ مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، كما استشهد خمسة فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.