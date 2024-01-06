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إيران تعتزم إطلاق أقمار صناعية للفضاء

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ياسر رشاد - القاهرة - تعتزم إيران إطلاق عدد من الأقمار الصناعية الجديدة إلى الفضاء حتى نهاية العام الإيراني الحالي.

وقال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية " حسن سالاريه" إن قطاع الفضاء الإيراني شهد نشاطا جيدا خلال العام الماضي، وتقدمت المشاريع بصورة متسارعة، وتضاعفت الجهود لإتمام المشاريع وتمت إزاحة الستار عن القمرين الصناعيين طلوع 3 وناهيد 2.

 

وأشار سالاريه ، إلى أن المشاريع الجديدة للمنظمة هي مشروع بارس 2 وبارس 3 وناهيد 3 وهي مشاريع هامة ستزيد القدرات الإيرانية في مجال الفضاء والمسح و الاتصالات.

 

وأوضح أن تصميم القمرين الصناعيين بارس 2 و بارس 3 يقترب من المراحل النهائية ، وان القمر بارس 2 يتمتع بقدرة وضوح الصورة بمقدار 8 أمتار و4 أمتار الملونة وغير الملونة ، والقمر بارس 3 ايضا يتمتع بقدرة وضوح الصورة بمقدار 5 أمتار و كذلك 2 متر الملونة وغير الملونة .

 

ولفت إلى أن القمر الصناعي ناهيد 3 هو من الاقمار الصناعية المخصصة للاتصالات ، والتي تعمل على الارتفاع المنخفض ، وهو نسخة مطورة عن القمر الصناعي ناهيد 2 وسيكون ممهدا لتثبيت الاقمار الصناعية المخصصة للاتصالات في العلو المنخفض.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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