قاووق: هناك دول عربية تطلب من إسرائيل أن تُكمل المعركة للقضاء على المقاومة

أشار عضو المجلس المركزي لحزب الله الشيخ نبيل قاووق الى ان "هناك دول عربية تطلب من إسرائيل أن تُكمل المعركة للقضاء على المقاومة وهذه ليست عروبة لأن الدول التي تخذل غزة ليست دول عربية أصيلة بل هذه عروبة مزيّفة وأميركية".

وخلال حفل تأبيني لفت قاووق الى ان "الشعب الفلسطيني اليوم ما عاد يطلب من الدول العربية المطبّعة أن تنصره بل يُطالب منها أن لا تساعد إسرائيل في العدوان"، متسائلا :"إلى متى ينتظر القادة العرب ليمارسوا الضغط على أميركا أو على إسرائيل لوقف العدوان وهم قادرين وقال من غير المطلوب أن يحرّكوا الجيوش والطائرات بل المطلوب أن يقطعوا العلاقات مع إسرائيل".

وأشار قاووق إلى أنّ المطلوب من موانئ دبي أن لا تدخل السفن الإسرائيلية إليها والمطلوب هو قطع العلاقات الإقتصادية والتجارية والمالية مع العدوّ الإسرائيلي".

وأكد قاووق على أنّ أميركا هي صاحبة القرار في بدء العدوان واستمراره فهي المسؤولة عن الإبادة الحاصلة للشعب الفلسطيني وعن الأزمة الإنسانية بحقّ أهل غزة وأميركا بيدها قرار وقف الحرب أو إطالة أمَدِها .

وأشار قاووق إلى أنّ التحوّل الإستراتيجي الأهم الذي يحصل على مستوى المنطقة فهو أن فصائل المقاومة في اليمن وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق لأول مرة تُجسّد التكامل والتعاون في الميدان وفي ساحات المواجهة نصرةً لغزة .

وأكد قاووق إلى أنّ أهم التحولات الإستراتيجية في المنطقة نموّ وتعزيز قدرات وقوة محور المقاومة وتراجع دور أميركا في المنطقة .

وفي لبنان شدد قاووق على أنّ المقاومة فرضت حرب استنزاف حقيقية على العدوّ الإسرائيلي على امتداد الحدود وأميركا حاولت وضغطت لوقف هذه الحرب من أجل إراحة إسرائيل لكي تتفرغ لغزة .