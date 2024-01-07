الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 22835 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة "ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22835 قتيلا، والجرحى إلى 58416 منذ الـ7 من تشرين الاول".

واوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، ان "القوات الإسرائيلية ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 113 قتيلا و250 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وقتل اليوم الأحد الصحفيان حمزة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا بقصف استهدف سيارتهما في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد القتلى من الصحفيين إلى 109 منذ الـ7 من تشرين الاول الماضي.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.