وزير الحج والعمرة السعودي: المدينة تحتضن أول مؤتمر ومعرض للعمرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي إقامة مؤتمر للعمرة فى المدينة المنورة وقال إن المؤتمر يعد الأول من نوعه ويبحث تيسير خدمات الحج والعمرة للزائرين.

كما أعلن الوزير السعودى تدريب 120 ألف كادر على خدمة الحجاج والمعتمرين خلال العام القادم.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير فى افتتاح مؤتمر ومعرض الحج بجدة بحضور ممثلى 80 دولة.

وأضاف الوزير فى كلمته أن الوزارة بدأت فى تطبيق نظام جديد العقود الحج توقيعها قبل شهور من بدء الموسم.

وأكد الوزير استقطاب جميع مقدمي الخدمات في هذا الحدث النوعي، وتمكينهم من إنهاء تعاقداتهم مع الشركات المقدمة للخدمات، وإتاحة الفرصة لمكاتب وبعثات الحج بالتعاقد المباشر مع مزودي الخدمات، مشيراً إلى أن فتح التنافسية ساهم فى ارتفاع عدد الشركات المقدمة لخدمات حجاج الخارج إلى 20 شركة تنافسية في موسم حج عام 1444هـ، مقابل 6 شركات فى الماضى.

وأعلن الربيعة الترخيص لعدد أكبر من الشركات فى حج هذا العام ليصبح الإجمالي أكثر من (35) شركة حج.

وأشار وزير الحج السعودى إلى تسليم الدول وثائق الترتيبات التنظيمية لحج عام 1445هـ بعد انتهاء موسم الحج الماضي مباشرة وذلك لأول مره فى تاريخ الحج. وقال أن هذا يمثل تحفيزًا للدول التي تنهي تعاقداتها مبكرًا، ويكون لها الأولوية في اختيار مواقعها في المشاعر المقدسة.

أما الدول التي ليس لديها بعثات للحج فيمكنها تقديم الخدمات من خلال منصة "نسك" لخدمة الحجاج بشكل مباشر والتى أطلقها الوزاره مؤخرا ، حيث استفاد منها 67 دولة،فى موسم الحج الماضى.

ويستطيع الحاج طبقا للنظام الجديد اختيار باقته وخدماته بكل سهولة وشفافية والحصول على تأشيرة الحج مباشرة، دون وسطاء.