قتيل وجريحان بإصطدام فان بعمود كهربائي في الكسليك

أدى إنحراف فان لنقل المواد الغذائية يقوده المواطن غ.ع مواليد العام 1955 على الطريق البحرية في الكسليك كسروان إلى إصطدامه بعمود كهربائي إلى جانب الطريق، وتبين أن غ.ع تعرض لأزمة قلبية أدت إلى وفاته ما ادى الى إرتطام الفان بالعمود وإصطدامه أيضا بسيارة نوع تويوتا ،وقد أصيبت سائقتها برضوض طفيفة إضافة الى العامل السوري إ .فا مواليد العام 2008 بجروح .
وتم نقل الجثة والجريح بواسطة عناصر مركز جونية في الدفاع المدني الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية .
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