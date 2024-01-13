يونيسف تدعو لإنقاذ أرواح الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت منظمة يونيسف أن الأسر الفلسطينية بقطاع غزة، خاصة النساء والأطفال، تتعرض لقصف إسرائيلي بضراوة خلال هذه الفترة، فإما مصيرهم الموت أو انتشار الأمراض بينهم بسبب سوء التغذية.

وأوضح المتحدث باسم منظمة اليونيسف جيمس إيلدر، أن الوضع في غزة يتدهور بسرعة، وأن المنظمة تواجه تحديات هائلة لمعالجة تهديد ثلاثي يتمثل في (العنف، المرض، سوء التغذية)، وأن الوقت ينفذ لدى أطفال غزة.

ودعا المتحدث باسم منظمة اليونيسف في تصريحاته، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، لإنقاذ أرواح الأطفال.