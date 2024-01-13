يونيسف تدعو لإنقاذ أرواح الأطفال

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وأوضح المتحدث باسم منظمة اليونيسف جيمس إيلدر، أن الوضع في غزة يتدهور بسرعة، وأن المنظمة تواجه تحديات هائلة لمعالجة تهديد ثلاثي يتمثل في (العنف، المرض، سوء التغذية)، وأن الوقت ينفذ لدى أطفال غزة.
ودعا المتحدث باسم منظمة اليونيسف في تصريحاته، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، لإنقاذ أرواح الأطفال.
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