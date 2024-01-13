شكرا لقرائتكم خبر 30 دولة تتظاهر تضامنا مع فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين المتعاطفين مع فلسطين، والغاضبين من الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة أمام «بنك جانكشن» وسط لندن، أمس، ضمن اليوم العالمي من أجل فلسطين، والذي تشارك فيه 30 دولة، حسب وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا». وتشمل المسيرة الوطنية السابعة لفلسطين، ظهور «أمل الصغيرة»، وهي دمية عملاقة لطفلة سورية لاجئة، ستنضم إلى مجموعة من الأطفال الفلسطينيين.



كانت هذه تفاصيل خبر 30 دولة تتظاهر تضامنا مع فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.