انت الان تتابع خبر اليونامي تستغل الهجوم الإيراني وتصوّب على جميع "المنتهكين" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق بتغريدة، تابعتها الخليج 365، إنه "ندين بشدة الهجوم الإيراني الليلة الماضية على مواقع في أربيل في إقليم كردستان العراق، والذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين".وأضافت انه "يجب أن تتوقف الهجمات التي تنتهك سيادة العراق وسلامة أراضيه من قبل أي جانب. ويجب معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار وليس الهجمات"

وتبنى الحرس الثوري الإيراني هجوما بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة طال عدة مواقع في محافظة أربيل قال انها تعود "لارهابيين وموساد" لهم علاقة بالهجوم الانتحاري في كرميان، فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان مقتل 4 واصابة 6 مدنيين جراء الهجوم.