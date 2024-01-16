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اليونامي تستغل الهجوم الإيراني وتصوّب على جميع "المنتهكين"

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق بتغريدة، تابعتها الخليج 365، إنه "ندين بشدة الهجوم الإيراني الليلة الماضية على مواقع في أربيل في إقليم كردستان العراق، والذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين".

وأضافت انه "يجب أن تتوقف الهجمات التي تنتهك سيادة العراق وسلامة أراضيه من قبل أي جانب. ويجب معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار وليس الهجمات"

وتبنى الحرس الثوري الإيراني هجوما بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة طال عدة مواقع في محافظة أربيل قال انها تعود "لارهابيين وموساد" لهم علاقة بالهجوم الانتحاري في كرميان، فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان مقتل 4 واصابة 6 مدنيين جراء الهجوم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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