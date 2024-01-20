الاحتلال يزعم العثور على نفق مكث فيه 20 من أسراه بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، إن ما تقوم به حركة حماس "جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تعمل على إعادة كل الأسرى.

وأشار هاجاري إلى أن جيش الاحتلال يواصل تفكيك البنى العسكرية لحماس وقواته تواجه عناصرها وتتقدم في الميدان، مؤكدا أن هناك تعقيدات في ميدان المعركة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: وصولهم أمس إلى نفق في خان يونس مكث فيه 20 من الأسرى على مراحل مختلفة.

ودشّنت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة أمام منزل رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو؛ للمطالبة بالإفراج عن ذويهم من الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وفق ما أوردته "الحدث" في بيان عاجل.

وقالت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، إن عددا من المستوطنين يواصلون حصار منزل نتنياهو في قيسارية، ويرفضون مغادرته لمنزله قبل إعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.