مسؤول إسرائيلي: حكومة الحرب على وشك الانهيار ونتنياهو متردد ويضيع الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم السبت، تصريحات يشير فيها إلى أن حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار وأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو متردد ويضيع الوقت.

وقال موقع "والا" العبري في وقت سابق من اليوم، إن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال يوآف جالانت هدد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بإحضار قوة "جولاني" للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب.

وأشار الموقع العبري إلى إن جالانت حاول اقتحام مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، موضحا أن الأوضاع كادت تتدهور نحو شجار بالأيدي.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال السابق يائير لابيد، قال الأربعاء الماضي، إن الأنباء عن إقصاء وزير الدفاع يوآف جالانت عن القرارات الأمنية تؤكد أنه ليس لديهم رئيس وزراء كفء.

وفي وقت سابق أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أقصى جالانت عن اتصالات إدخال الدواء إلى قطاع غزة.