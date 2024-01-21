رئيس شعبة المخابز: تقدمنا بطلب لرفع سعر رغيف الخبز السياحي 35%



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المهندس عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرفة التجارية، إن حجم رغيف الخبز المدعم ثابت ولم يتم تخفيضه، وهناك مرور على المخابز لضبط العملية بشكل كامل، موضحًا أن سيقدمون الدراسات لوزارة التموين خلال أيام بسيطة لرفع سعر رغيف الخبز من 30 لـ 35%.

وأوضح غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أنه لا مشكلة في الخبز المدعم الذي يباع للمواطن بـ 5 قروش، مشددًا على أنه كان هناك بعض المشكلات والاختلالات وتم التقدم للوزارة ببعض تفاوت الأسعار.

وأكد رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرفة التجارية، أنه لم يصل أي رد من الوزير بخصوص تكلفة رغيف العيش البلدي، مؤكدًا أنهم تقدموا بطلب للحكومة بزيادة تسعيرة الخبز السياحي.

وأشار المهندس عبدالله غراب، إلى أن هناك طفرات بالعيش السياحي وزيادة في الأسعار وسيتم وضع سعر محدد والأمور تسير بالوضع المنضبط وليس به زيادات كبيرة.