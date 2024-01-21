فخري الفقي يكشف حقيقة فتح الاعتمادات في البنوك بسعر السوق الموازي للدولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لابد من وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي لا تقل عن 5 مليارات دولار، قبل إجراء عملية التعويم.

وقال فخري الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن صندوق النقد الدولي مقتنع بزيادة التمويل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أنه حال توافر الحزمة الدولارية من المتوقع أن يتم عملية التعويم، ومن الأفضل أن يتم التعويم على سعر الدولار في السوق السوداء والذي يعادل 60 جنيه حاليا أو سعره عند بداية عملية التعويم، وفقا لرأيه الشخصي.

ولفت الدكتور فخري الفقي، إلى أنه لابد من توحيد سعر صرف البنك المركزي للدولار لمواجهة المضاربات، موضحًا أنه من الأفضل أن يبدأ التعويم بسعر الدولار في السوق الموازي بأعلى قيمة، لجذب كافة الأموال خارج الجهاز المصرفي، كما أن سعر الدولار سيكون 40 جنيها في الجهاز المصرفي والسوق السوداء بعد 6 أشهر من الآن حالة تطبيق عملية التعويم ووجود حزمة دولارية كافية.

وأوضح فخري الفقي، أنه من المتوقع أن يتم العمل بسعر الدولار بقيمته الحالية في البنوك خلال الفترة المقبلة، ولابد من احتواء معدل التضخم حتى لا ترتفع الأسعار كثيرا.

وأضاف فخري الفقي، أن فتح الاعتمادات في البنوك بالسوق الموازي للدولار، سيجذب المليارات من الدولار المتواجدة خارج الجهاز المصرفي والتي تقدر بـ 10 مليارات جنيه.

وتابع: عندما يتم جذب كافة الأموال المتواجدة خارج الجهاز المصرفي سيتراجع الدولار أمام الجنيه لأنه سيكون هناك وفرة في الدولار، كما أن هذه الخطوة ستقضي على السوق السوداء ولكن لابد أن تكون بضمانات.