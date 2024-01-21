عبداللهيان: نشاط المستشارين العسكريين الإيرانيين بمكافحة الإرهاب وضمان أمن المنطقة سيستمر بقوة

أكّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أنّ "نشاط المستشارين العسكريين الإيرانيين، في مكافحة الإرهاب وضمان أمن المنطقة سيستمر بقوة"، وذلك بعد مقتل 5 عناصر من الحرس الثوري الإيراني بضربة إسرائيلية في العاصمة السورية دمشق.

ولفت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "النظام الإسرائيلي هو الشريك الرئيسي للحركات الإرهابية والعدو من الدرجة الأولى للأمن الإقليمي، ومما لا شك فيه أن هزيمة الصهاينة ضد إرادة شعب غزة لا يمكن تعويضها بمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة".