الدفاع الجوي الروسي دمّر طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة أوريول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم مسلّح باستخدام طائرة مسّيرة، دمرتها الدفاعات الجوية الروسية فوق أراضي مقاطعة أوريول.
وجاء في بيان للوزارة، أنّه "عند نحو الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، أحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة أوريول".
وتستهدف القوات الأوكرانية، تزامنًا مع استمرار الحرب في أوكرانيا، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
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