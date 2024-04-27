البعريني: لن يكون هناك رئيس قبل 2026 ولن يأتي الا بتسوية خارجية

رأى النائب وليد البعريني، ان "انطلاقة مبادرة كتلة الاعتدال كانت هادئة وتم عرضها أولاً على رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تلقفها بشكل فاجأنا اذ كان توقيتها مناسباً له".

وأشار البعريني، في حديث إذاعي عبر "لبنان الحر" الى ان "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كان أول المؤيدين لها وأبدى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ديناميكية وأيضاً الحزب الاشتراكي انما تفاجأنا بطرح الكتائب".

وأوضح أنه "عندما زارتنا الخماسية واعتبرت أن مبادرتنا يمكن ان تنضج انتخابات رئاسة الجمهورية تحمّسنا، وهي شددت على ضرورة ان يكون هناك دور داخلي لانجاز الاستحقاق. برأيي الشخصي لن يكون هناك رئيس قبل 2026 ولن يأتي رئيس الا بتسوية خارجية ليتابع هذه التسويات وينسجم مع الواقع ليسدّ الفراغ".

واعتبر أنه "لدينا شهران مفصليان ان على صعيد غزة ورفح او الجنوب والعراق وايران واليمن، فهناك شيء يطبخ واذا لم ينته وينجل قريباً، سندخل في دوامة طويلة ونفق مظلم".

وعن ملف النزوح السوري، رأى أن "النزوح مسؤولية الدولة وبسبب خللها يتم تهريب البشر عبر الحدود اللبنانية السورية. السوري سوري ويجب ان يكون منظماً في لبنان في حال بقي فيه، ولا نزال حتى اليوم نمضي في الخطأ".