شكرا لقرائتكم خبر عن كامالا هاريس تحصل على الأصوات الكافية لخوض سباق الرئاسة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - التصديق الرسمي



وسيصبح الآن على هاريس، التي تحتاج إلى التصديق بشكل رسمي على ترشيحها في مؤتمر الحزب المقرر أن يبدأ يوم 19 أغسطس الجاري، أن تواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري.

وقالت رئيسة لجنة المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي مينيون مور ورئيس اللجنة الوطنية للحزب جيمي هاريسون في بيان مشترك:" تحظى نائبة الرئيس هاريس بزخم تاريخي، وسنبدأ تنفيذ الخطوات النهائية للتصديق عليها بشكل رسمي كمرشحة عن حزبنا" .