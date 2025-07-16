البنتاغون يسحب عناصر الحرس الوطني من لوس أنجلوس

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن البنتاغون أنّه أمر بسحب ما يقرب من نصف عناصر الحرس الوطني الذين نشرهم في لوس أنجلوس قبل أكثر من شهر للتصدّي للاحتجاجات.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية شون بارنيل في بيان إنّه "بفضل تعزيز قواتنا، تتراجع الفوضى في لوس أنجلوس".

وأضاف "نتيجة لذلك، أمر وزير (الدفاع بيت هيغسيث) بسحب ألفي عنصر من الحرس الوطني في كاليفورنيا من مهمتهم الفدرالية للحماية".

وكان الرئيس دونالد ترامب أمر في مطلع يونيو بنشر وحدات من الحرس الوطني في كاليفورنيا لمدة 60 يوما.

ويومها برّر ترامب قراره برغبته في إعادة الأمن والنظام إلى لوس أنجلوس بعدما شهدت أعمال شغب على هامش الاحتجاجات.

كما أمر ترامب في حينه بنشر 700 من عناصر مشاة البحرية (المارينز) لإسناد وحدات الحرس الوطني في مهمتها.

ورحبت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، بـ"انسحاب" عناصر الحرس الوطني من مدينتها.