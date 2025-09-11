الجيش الروسي: لم نخطط لاستهداف بولندا بمسيّرات

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

أكد الجيش الروسي، أمس، أنه لم يستهدف مواقع بولندية أثناء هجوم بالمسيرات على أوكرانيا، بعدما أعلنت الدولة المنضوية في حلف شمال الأطلسي إسقاط عدة مسيرات روسية خرقت مجالها الجوي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «لم تكن هناك أي نوايا لضرب أي أهداف في أراضي بولندا»، من دون تأكيد أو نفي دخول مسيّراتها المجال الجوي البولندي، مضيفة «نحن على استعداد لعقد مشاورات بشأن هذه المسألة مع وزارة الدفاع البولندية».

وأسقطت بولندا طائرات مسيرة دخلت مجالها الجوي أمس، وهي المرة الأولى التي يُعلن فيها أن دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي لجأت إلى إطلاق النار خلال حرب روسيا في أوكرانيا.

وقالت بولندا إن 19 جسماً دخلت مجالها الجوي خلال هجوم جوي روسي كبير على أوكرانيا، وإنها أسقطت تلك التي شكلت تهديداً.

ووصف عدد من القادة الأوروبيين ما حدث بأنه توغل متعمد وعلامة على التصعيد الروسي.

وأكد حلف شمال الأطلسي، أمس، أن دفاعاته الجوية أسهمت في التصدي للمسيّرات التي انتهكت المجال البولندي أثناء هجوم روسي على أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم الناتو أليسون هارت على منصة إكس «دخلت الكثير من المسيّرات المجال الجوي البولندي خلال الليل وواجهتها الدفاعات الجوية البولندية والأطلسية»، مشيرة إلى أن الأمين العام للحلف مارك روته على تواصل مع وارسو.

وأفاد قائد الناتو في أوروبا الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكويتش بأن التحالف استجاب للوضع بشكل سريع وحاسم. وأكد متحدث باسم الحلف في بيان أن الحادثة كانت المرة الأولى التي تواجه طائرات الناتو تهديدات محتملة في المجال الجوي لدولة عضو في الحلف.

وقال البيان إن مقاتلات من سلاح الجو الهولندي استجابت وتعاملت مع التهديدات المحتملة، مؤكداً أن الناتو ملتزم بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، بما في ذلك مجالنا الجوي.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن موسكو أطلقت 415 مسيّرة و43 صاروخاً في الهجوم الذي قال مسؤولون أوكرانيون إنه أسفر عن مقتل شخص على الأقل، مضيفاً أن الدفاع الجوي أسقط 386 مسيّرة و27 صاروخاً.