الجيش في غينيا بيساو يعلن الاستيلاء على السلطة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن ضباط من الجيش في غينيا بيساو اليوم الأربعاء، الاستيلاء على السلطة عشية الإعلان المرتقب عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية غداً الخميس.

وأفاد الضباط، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، بعزل الرئيس عمر سيسوكو إمبالو وتعليق العملية الانتخابية وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول، كما كشفوا عن تشكيل «القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام»، التي ستتولى إدارة شؤون الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتى إشعار آخر.

وكان إمبالو، الذي صرح في مقابلة تلفزيونية لاحقة بأنه تم عزله، يسعى ليصبح أول رئيس منذ ثلاثة عقود يفوز بولاية ثانية متتالية في غينيا بيساو.

وقال أنطونيو يايا سيدي، المتحدث باسم إمبالو، إن مسلحين مجهولين هاجموا لجنة الانتخابات لمنع إعلان نتائج التصويت.

وشهدت غينيا بيساو ما لا يقل عن تسعة انقلابات ومحاولات انقلاب بين عامي 1974، عندما نالت استقلالها عن البرتغال، وعام 2020، عندما تولى إمبالو منصبه.

وأكد إمبالو أنه نجا من ثلاث محاولات انقلاب خلال فترة توليه منصبه.