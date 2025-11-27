لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

وقع لبنان وقبرص اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما أمس، برعاية رئيسي البلدين. وعقد الرئيسان اللبناني جوزاف عون والقبرصي نيكوس خريستودوليدس مؤتمراً صحفياً مشتركاً في القصر الجمهوري بعد توقيع الاتفاقية. وقال الرئيس عون في المؤتمر، إن إنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين سيسمح للبنان وقبرص ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية بالتعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال، لافتاً إلى أن التزام بأصول القانون الدولي يحصن الصداقات بين الدول.

وأضاف: «بعد ترسيم البحر يمكننا الآن العمل جديا على تطوير اتفاقيات ثنائية لتسهيل وتطوير عمل الشركات المستكشفة بين بلدينا والعمل على إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة خصوصاً والاتصالات وخطوط نقلها والسياحة وبرامجها ‏وأيضاً في مجال الأمن والدفاع».