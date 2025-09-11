شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اول توجيهات غريبة من صنعاء عقب غارات جوية إسرائيلية(تعرف عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح مصدر مسؤول في مكتب النائب العام الخاضع لسيطرةمليشيات الحوثي، أنه وحرصا على سلامة المواطنين والمصلحة العامة، وبناءً على مقتضيات الاحتياطات الأمنية، فإن النيابة العامة تهيب بجميع المواطنين الامتناع عن نشر مقاطع الفيديو والصور التي تُظهر مواقع استهداف العدو|ن.

وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه كل من يخالف ذلك، سواء من القنوات الإعلامية أو الأفراد..

ودعا المصدر وسائل الإعلام والمواطنين كافة إلى تحمّل المسؤولية الوطنية والتعاون مع الجهات المعنية في هذه الظروف الاستثنائية، حفاظا على الأمن والسلم العام..