شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عائلة كاملة في صنعاء والأم المسنة تنجو بأعجوبة...القصه كامله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسفرت غارة جوية إسرائيلية على حي التحرير وسط العاصمة اليمنية صنعاء عن دمار شامل في عدد من المنازل، من بينها عمارة أولاد عبدالولي الزغير الأصبحي. وأسفرت الغارة عن استشهاد عائلة الضمدي بالكامل، باستثناء الأم المسنة التي نجت بأعجوبة.

وأفاد الأهالي أن أحد أفراد الأسرة كان كفيفًا وحافظًا للقرآن، ومعروفًا بجيرته الطيبة، مما زاد من مأساة الحادث. وعبّر السكان عن حزنهم العميق، وسط موجة تنديد شعبي واسع باستهداف المدنيين في اليمن، معتبرين أن هذه الغارات تشكل كارثة إنسانية جديدة تضيف إلى معاناة الشعب اليمني.